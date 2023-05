Senat zdecydował. Chodzi m.in. o podatek od zbiórek i świadczenie dla sołtysów

Dokument podwyższa limit wartości sprzedaży (z 1,2 mln do 2 mln euro), poniżej którego podatnik zaliczany jest do małych podatników, wprowadza korekty podatku należnego w zakresie systemu TAX FREE oraz reguluje zasady ustalania kursu przeliczeniowego dla faktur korygujących, gdy faktura została wystawiona w walucie obcej.

Co więcej, właśnie tą nowelizacją rząd wycofuje się z podatku od charytatywnych zbiórek . Ustawę przyjęto z poprawkami doprecyzowującymi, dlatego wróci na obrady Sejmu , zanim ewentualnie trafi do podpisu prezydenta Andrzeja Dudy.

Tak dla nowego świadczenia dla sołtysów

Senat ponadto w czwartkowym głosowaniu poparł ustawę o świadczeniu dla sołtysów . Dzięki niej osoby, które pełniły wspomnianą funkcję przez co najmniej osiem lat, mają otrzymać dodatek do emerytury w wysokości 300 zł miesięcznie.

Dodatkowy warunek to wiek, w przypadku kobiet co najmniej 60 lat, mężczyzn - co najmniej 65 lat. Senatorowie zgłosili jednak poprawki, które m.in. podnoszą wysokość świadczenia dla sołtysów o najdłuższym stażu. Dlatego tak jak w przypadku ustawy ws. pakietu Slim VAT 3, sprawa wróci do Sejmu.