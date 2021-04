Składka zdrowotna wzrośnie? "Wszyscy zazdrościmy jakości w Skandynawii"

Zapowiedziana kilka tygodnie temu nowa strategia PiS, której prezentacja została przesunięta ze względu na stan epidemiczny w Polsce, ma zawierać m.in. pomysł podwyższenia składki zdrowotnej dla przedsiębiorców. - Trzeba zachować równowagę pomiędzy tym, żeby klin podatkowy i obciążenia podatkowe dla przedsiębiorców nie rosły - a przynajmniej w taki sposób, żeby to nie było konkurencyjne z innymi krajami - a tym, że trzeba zapewnić właściwą jakość usług publicznych - mówił o planach zmian w systemie podatkowym w programie ”Money. To się liczy” prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys. - Dla mnie składka zdrowotna, a także inne składki społeczne, to nie do końca są podatki, a rodzaj ubezpieczenia, które każdy wykupuje w państwie. Jeśli chcemy, żeby te usługi były na właściwym poziomie, wysokie emerytury, to te składki muszą być odpowiedniej wysokości. Wszyscy zazdrościmy wysokiej jakości usług publicznych w Skandynawii, ale dobrze wiemy, że wysokość podatków...

rozwiń