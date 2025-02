Skomplikowane podatki i niejasne ulgi. Tak twierdzi co czwarty Polak

Rozliczanie podatku dochodowego to dla wielu Polaków nadal duże wyzwanie. Z sondażu przeprowadzonego na zlecenie programu PITax wynika, że 26 proc. ankietowanych uważa system podatkowy za nieprzejrzysty. Niemal tyle samo osób (25 proc.) przyznaje, że nie rozumie zasad ulg podatkowych , które mogłyby zmniejszyć wysokość zobowiązania wobec fiskusa.

Jeszcze większy problem stanowi obawa przed popełnieniem błędu. 55,5 proc. respondentów przyznaje, że ma wątpliwości co do poprawności swojego rozliczenia. Eksperci zwracają uwagę, że liczba ulg oraz skomplikowane regulacje powodują, że podatnicy czują się zagubieni.

- System ulg i odliczeń jest zbyt skomplikowany i wymaga specjalistycznej wiedzy. To sprawia, że podatnicy obawiają się błędów i często nie wykorzystują dostępnych preferencji - komentuje Krzysztof Biernacki, doradca podatkowy PITax.

Polacy chcą szybkiego zwrotu podatku, ale nie spieszą się z rozliczeniem

Aż 82 proc. badanych wskazuje, że zależy im na jak najszybszym zwrocie podatku. Mimo to tylko 38 proc. podatników deklaruje, że składa PIT od razu po starcie okresu rozliczeniowego , 44 proc. robi to w miarę szybko, a 7 proc. zostawia formalności na ostatnią chwilę.

Średni czas wypełnienia deklaracji wynosi od 30 do 60 minut (38 proc. ankietowanych), a niemal co trzeci podatnik (29 proc.) rozlicza się w mniej niż pół godziny. Zaledwie 4,5 proc. Polaków potrzebuje na to więcej niż dwóch godzin - wynika z analizy.