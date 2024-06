System podatkowy niesprawiedliwy. Polacy rozczarowani

Dzień Wolności Podatkowej

Na pytanie, czy badani kiedykolwiek zastanawiali się jaka część ich rocznych zarobków trafia do budżetu państwa w formie podatków, 52 proc. odpowiedziało, że tak. Z kolei spytani, ile dni w roku pracują tylko na podatki, ZUS oraz inne składki - 19 proc. odpowiedziało, że powyżej 150 dni, 22 proc., że od 101 do 150 dni, 43 proc. - od 51 do 100 dni, a 16 stwierdziło, że jest to liczba poniżej 50 dni.