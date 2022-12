Szturmują centra handlowe. Chcą zdążyć przed pierwszą od 15 lat podwyżką podatku

Od nowego roku podatek od sprzedaży w Singapurze wzrośnie z 7 proc. do 8 proc. Podwyżka o jeden punkt procentowy wywołała szaleństwo zakupowe w końcówce roku - donosi Reuters.

Zakupowe szaleństwo

To jednak nie koniec zapowiadanych przez rząd podwyżek. O ile w przyszłym roku nie nastąpi gwałtowne globalne spowolnienie gospodarcze, to w 2024 r. podatek wzrośnie o kolejny punkt procentowy do 9 proc.