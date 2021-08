"To jest nowy podatek". Branża lotnicza krytykuje propozycje nowych opłat

Branża lotnicza obawia się podwyżek opłat terminalowej i trasowej. Choć stawka oficjalnie nie została jeszcze ustalona, to z dokumentu Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej przekazanego "Planu skuteczności działania służb żeglugi powietrznej na lata 2020-2024" wynika, że od 1 stycznia 2022 mogą wzrosnąć opłaty terminalowe i trasowe.

Dlatego też branża lotnicza wysłała do Mateusza Morawieckiego oraz ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka . List otwarty na temat "drastycznej podwyżki opłat związanych z zapewnieniem służb żeglugi powietrznej w Polsce, a w szczególności w polskich lotniskach regionalnych".

"W przedłożonej propozycji w sposób drastyczny, nierównomierny i niekonkurencyjny zaproponowano podwyższenie od 1 stycznia 2022 r. opłat: terminalowej (dotyczy pojedynczej operacji lotniczej): dla Lotniska Chopina z 343,08 zł w roku 2021 do 524,58 zł – wzrost o 181,50 zł (wzrost o 53 proc.); dla Portów Lotniczych Regionalnych z 791,12 zł dla roku 2021 do 1.347,76 zł – wzrost o 556,64 zł (wzrost o 70 proc); oraz trasowej – z kwoty 195,70 zł dla roku 2021 do kwoty 245,81 zł – wzrost o 50,11 zł (wzrost o 26 proc)" – czytamy w liście otwartym branży lotniczej.