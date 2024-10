Trzy kwartały, ponad 100 mld zł deficytu. Oto jak rząd Tuska realizuje budżet

W okresie styczeń – wrzesień 2024 r. dochody budżetu państwa wyniosły ok. 460,2 mld zł i były wyższe o ok. 42,2 mld zł (tj. 10,1 proc.) w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego (418,0 mld zł, tj. 69,5 proc. planu).

Dochody podatkowe budżetu państwa wyniosły 411,5 mld zł i były wyższe w stosunku do wykonania w okresie styczeń – wrzesień 2023 r. o ok. 44,7 mld zł (tj. 12,2 proc.), w tym:

W okresie styczeń – wrzesień 2024 r. wykonanie dochodów niepodatkowych wyniosło 47,5 mld zł i było niższe o ok. 2,2 mld zł (tj. 4,3 proc.) w stosunku do wykonania w okresie styczeń – wrzesień 2023 r.

Rosną wpływy z VAT

"Dochody z VAT we wrześniu 2024 roku były wyższe o 2,7 mld zł, tj. 13,3 proc. rok do roku i wyniosły ok. 22,9 mld zł. Wykonanie dochodów z tytułu VAT we wrześniu dotyczyło transakcji ekonomicznych zrealizowanych w sierpniu. Pozytywnie na dynamikę dochodów z VAT wpłynęła sprzedaż detaliczna, która wzrosła w sierpniu nominalnie o 3,2 proc. rok do roku" - napisało Ministerstwo Finansów w komunikacie.