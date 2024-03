TSUE nakazał zmiany, polski rząd reaguje. Projekt korzystny dla podatnika

Zobacz także: "Król UE" wyrasta na lidera regionu? "To polityk większego formatu"

Idą korzystne zmiany podatkowe dla Polaków

O co chodzi? Tu z odpowiedzią przybywają eksperci podatkowi CRIDO. Jak zauważają, obecnie polskie prawo przewiduje, że w przypadku zaległości podatkowej konieczność zapłaty odsetek przez podatnika zachodzi w prawie każdym przypadku. W odwrotnym podatku, czyli sytuacji, kiedy to Urząd Skarbowy musi zwrócić nam odsetki z tytułu nadpłaty, jest już inaczej. Ich naliczanie podlega istotnym ograniczeniom.

Ordynacja podatkowa dziś przewiduje, że musimy złożyć wniosek o wypłatę nadpłaty w wyniku orzeczenia TSUE korzystnego dla podatnika w określonym czasie. Jeśli złożymy je w ciągu pierwszych 30 dni od orzeczenia, to odsetki przysługują nam "od dnia powstania nadpłaty do dnia jej zwrotu". Jeśli natomiast się spóźnimy, to odsetki przysługują nam tylko za pierwsze 30 dni liczone od publikacji sentencji orzeczenia TSUE.