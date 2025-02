Ulgę na dziecko można zwiększyć. Komu przysługują dodatkowe pieniądze?

Usługa Twój e-PIT, która umożliwia złożenie zeznania podatkowego, jak co roku została uruchomiona w nocy z 14 na 15 lutego. Umożliwia podatnikom rozliczenie się za rok 2024. Test przeprowadzony przez redakcję money.pl zaraz po północy na stronie podatki.gov.pl przebiegł pomyślnie, a logowanie do usługi odbyło się bez żadnych zakłóceń. Nie oznacza to jednak, że z rozliczeniem warto się spieszyć.