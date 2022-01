Umowa zlecenie traci blask. Co zrobić, żeby nie stracić?

Paweł 1 godz. temu zgłoś do moderacji 5 2 Odpowiedz

Porada o zamianie umowy zlecenia na umowę o dzieło to namawianie do łamania przepisów i narażanie się na poważne kary. To tak, jakby zaproponować właścicielowi sklepu, który płaci podatki od sprzedaży alkoholu, żeby sprzedawał go jako pieczywo albo pieluchy. Jeżeli coś nie da się określić jako dzieło, to nie można stosować umów o dzieło. Nie może być dziełem, na przykład, sprzątanie mieszkania.