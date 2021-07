Polski Ład. Dziś poznamy szczegóły ustawy podatkowej

Dodał, że wszelkie rozwiązania podatkowe związane z Nowym Ładem muszą być dopracowane do listopada br. PiS chce, aby przepisy zaczęły obowiązywać już od przyszłego roku.

- Dzisiaj będzie projekt ustawy, konkretne rozwiązania, do których każdy będzie mógł się odnieść - zapowiedział Buda.

Polski Ład to program społeczno-gospodarczy PIS-u, który docelowo ma pomóc Polakom odbić się finansowa po pandemii koronawirusa. Zakłada zwiększenie finansów na opiekę zdrowotną do 7 proc. PKB oraz obniżkę podatków dla 18 mln Polaków. Dodatkowo, emeryci mają otrzymać nieopodatkowaną emeryturę do 2,5 tys. zł.