Wątpliwości ws. planowanego podatku od ogrzewania. Polska chce zmian

Polskojęzyczne marionetki przy wsparciu polskojęzycznych mediów podpisały wszelkie możliwe dyrektywy i zobowiązania w eurokochłozie dotyczące zielonego ładu, przez co w Polsce już w tej chwili mamy najdroższy prąd w Europie a to dopiero początek. Są tak bezczelni, że przed Polakami udają, że o coś walczą, na coś nie zgodzą gdy tymczasem już nas pozamiatali i nieważne z jakiej partii, bo wszyscy idą w tym samym kierunku. To przecież Morawiecki w 2020 roku podpisał pakiet fit for 55 a Tusk kontynuuje tę politykę. Cała ta zielona polityka doprowadzi do biedy i bankructw, już tak się dzieje a będzie coraz gorzej. Polecam artykuł, który powinien przeczytać absolutnie każdy Polak, bo dotyczy nas wszystkich. Tytuł wystarczy wpisać w wyszukiwarkę------" Drapieżny Zielony (nie)Ład? O niewykonalności transformacji energetycznej w Polsce "