Wielka zmiana w podatkach. Ministerstwo wskazuje ważny termin

Wielki sukces obecnego rządu zatwierdzenie pomocy powodzianom ...No super fajnie to brzmi jaki to szczodry ...Ale ja poczekam kto tą pomoc dostanie napiszą czy zagłuszą sprawę innymi tematami jak sąsiadka pejsy czy cyrkiem z wiejskiej.... poczekam komu oni pomogą .... I zobacze przed świetami jak produkty i usługi będą drożeć a oni idą świeta to jest drożej... Pod pretekstem świąt kasa wróci do nich....Jaką ja mam gwarancję że ja nie bedę musiał za tą pomoc płacić w postaci podwyżek i cen usług i towarów.....Odetnijmy pępowinę z sąsiadką a już pieniądze się znajdą ale dla kogo? I dlaczego pis sie stawiał i kłócił co do dtacji pomocy powodzianom ?Czy oni dbają tylko o swoich czyli ........Jak coś sie zadziało wczoraj to sami jednogłośnie zgodzili sięna bezinteresowną pomoc i sami zbiórki tworzyli w kazdym miejscu państwowym bo oni tacy biedni ...A jak Polak to się kłóca ...Jakie korzenie ma Pis?