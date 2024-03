Wraca VAT na żywność. Fala komentarzy po decyzji rządu

Ekonomiści BNP Paribas Bank Polska napisali, że decyzja resortu wpłynie na wzrost cen artykułów spożywczych. A to "przesunie roczną inflację CPK o około 1 pkt. proc. w górę z około 2,5 proc. w marcu do 3,5 proc. w kwietniu" - czytamy w ich wpisie.

Ekonomista Rafał Mundry wyliczył, że "dla budżetu państwa to około 12 mld zł dodatkowych wpływów w skali roku. Dla gospodarstw domowych rocznie to koszt około 800-1000 zł".

Ostre komentarze polityków PiS

"Wprawdzie nie będzie niższej kwoty wolnej od podatku, ale będzie podwyższenie VAT na żywność z 0 do 5 proc. Paliwa za 5,19 zł też nie ma. przedsiębiorcy nie mają niższych, a wyższe składki. W tym miejscu warto przypomnieć maksymę Radosława Sikorskiego z nagrań z Sowy i Przyjaciół, gdzie śmiejąc się z wyborców stwierdził, że 'Dwa razy obiecać to jak raz dotrzymać" - napisał Sebastian Kaleta, poseł PiS.

Wtórował mu Waldemar Buda (PiS), były minister rozwoju. "A miało być tak pięknie i z uśmiechem! Podwyżka VAT-u na żywność. To jest czysta przemoc materialna wobec najbiedniejszych, którzy w koszyku dóbr największy udział mają żywności. 80-100 zł więcej miesięcznie na żywność dla gospodarstwa domowego. Podwyżka VAT na żywność to wyższa o 0,8 proc. inflacja" - stwierdził w swoim wpisie.

Dodał, że "nawet gdyby w ogóle nie kupować żywności to w każdym innym produkcie czy usłudze Polacy zapłacą więcej". "Minister finansów Andrzej Domański do dymisji!" - napisał Buda.

"Rząd PiS robił wszystko, by zapewnić niższe ceny żywności. Wystarczyło, że do władzy dorwali się dyletanci i zerowy VAT przestał obowiązywać. Ten sam los wkrótce spotka zamrożone ceny energii" - napisał.

"Strugaj wariata". Posłanka Polski 2050 odpowiada PiS-owi

Na komentarze odpowiedziała posłanka Polski 2050 Izabela Bodnar, odnosząc się do wpisu Jana Kanthaka z PiS. "Rób raban i strugaj wariata, bo nowy rząd wraca do starych stawek, gdy zbliżamy się do celu inflacyjnego" - napisała.