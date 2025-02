Wymieniłeś piec, chcesz odliczyć od podatku? Ważna informacja

A może zamiast robić ulgę termo mordenizacyjną i robić zwolnienia z podatku to lepiej po prostu nie pobierać VAT przy okazji zakupów tego typu materiałów? Wyjdzie na to samo tylko taniej. Bo aparat państwowy nie pobierze dodatkowej kasy za przemiał kapitału. Kotły, wkłady kominowe, kominy, materiały budowlane, izolacyjne, okna, drzwi i masę innych rzeczy - już i tak są wystarczająco drogie, a wszystko dzięki wymuszaniu przez unię i państwo polskie tych zmian na siłę. Bez dotacji ociepliłem cały dom, wymieniłem okna, powoli i spokojnie całą resztę też bym zrobił ale dzięki uszczęśliwianiu obywateli na siłę poprzez dotacje Czyste Powietrze, koszty wzrosły tak bardzo, że teraz każda drobna rzecz typu kafelki albo 40m2 ocieplenia stropu piwnicy to jakieś horrendalne sumy pieniędzy, więc albo muszę robić to sam albo odwlekać w czasie.