Wyzwanie dla Ukraińców w Polsce. Mają problemy z podatkami

Wielkie problemy z podatkami

Problemy kulturowe

Pracę w polskim środowisku utrudnia także niezrozumienie pewnych kontekstów kulturowych, tj. zawiłości językowych, oficjalnych zwrotów i frazeologizmów. Tworzy to często nieporozumienia co do ustaleń między kontrahentami. - Rozwiązaniem może być szczegółowe omówienie każdej kwestii, co pozwoliłoby uniknąć niepewności i stresu – wskazała Nebozhenko.