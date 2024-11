Zarobił pół miliona na wynajmie. Zapłacił podatek od 70 tys. zł

Wzrost dochodów wynikał z tego, że do 2022 roku właściciele mieszkań mogli rozliczać przychody z najmu na zasadach ogólnych, odliczając koszty, w tym amortyzację nieruchomości. Skonieczka tłumaczy, że główne koszty w jego przypadku to odpisy amortyzacyjne oraz odsetki od kredytów.

- Trzy mieszkania były kupione na kredyt, jedno dostałem od rodziców. Do tego odsetki od kredytów na zakup i remont – wyjaśnił poseł, skąd wzięły się takie koszta.

Podatek liczono tylko od pozostałej sumy

Optymalizacja podatkowa, z której korzystał Skonieczka, pozwalała właścicielom nieruchomości odliczać od przychodów szeroki wachlarz kosztów, co znacząco zmniejszało kwotę podlegającą opodatkowaniu. Piotr Juszczyk, główny księgowy firmy InFakt, tłumaczy, że "właściciel mieszkań mógł odliczyć koszty, takie jak remonty, opłaty notarialne czy zakup wyposażenia. Podatek liczono tylko od pozostałej sumy, co prowadziło do oszczędności".