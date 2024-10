Podatek od garaży o 900 procent w górę. Duże polskie miasto zdecydowało

zgłoś do moderacji

Podatek Belki, obniżony zasiłek pogrzebowy, konkordat, drakońskie opłaty, składki, podatki, kary i mandaty zostały wprowadzane przez kolejne partie po to, by doić Społeczeństwo. Kasa jest potrzebna, żeby dawać swoim. A kompetentny i uczciwy ciężko pracujący niech płaci, i tak nie dożyje emerytury. Czy to zostanie zmienione, absolutnie nie!