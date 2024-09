Zerowy VAT na darowizny dla powodzian. Wiadomo, od kiedy

Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające zasady dotyczące obniżonych stawek podatku VAT zostało we wtorek opublikowane w Dzienniku Ustaw. Dokument ten wprowadza możliwość stosowania zerowej stawki VAT dla darowizn skierowanych do poszkodowanych w wyniku powodzi.

Przepisy wejdą w życie w środę

Jak wyjaśnia Ministerstwo Finansów w komunikacie, nowe przepisy wejdą w życie 18 września 2024 r. Zgodnie z rozporządzeniem, zerowa stawka VAT będzie obowiązywać do darowizn towarów oraz nieodpłatnych usług przekazywanych od 12 września do 31 grudnia 2024 r. Resort finansów zaznaczył, że początkowy termin zastosowania preferencji jest powiązany z dniem, w którym wystąpiły pierwsze intensywne opady atmosferyczne, prowadzące do powodzi.