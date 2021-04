Zmiany w daninie solidarnościowej. Znany bloger punktuje nowy system

Popularny bloger finansowy Michał Szafrański poinformował na swoim Twitterze o problemach z wpłatą ”daniny solidarnościowej”, czyli podatku, który muszą uiścić wszyscy, których dochód po wszystkich odliczeniach przekroczył milion złotych. Szafrański chciał przelać dopłatę na specjalny mikrorachunek, ale jak się okazało, nie było to możliwe.

Od 15 kwietnia rozszerzono listę podatków i dopłat, które powinno się uiszczać za pomocą mikrorachunku. Do tej grupy włączono właśnie daninę solidarnościową. Michał Szafrański próbował wpłacić należną kwotę, ale jak się okazało nie było to możliwe.

”Chcę dopłacić daninę DSF-1 (to formularz). Od 15.04 powinienem na mikrorachunek, ale @mBankpl, @BankMillennium, @SantanderBankPL jeszcze na to nie pozwalają. Co więcej, nie przyjmują mikrorachunku jako docelowego dla tej daniny.” – czytamy na profilu blogera.