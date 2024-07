Zmiany w podatkach. Nieporozumienie w rządzie ws. fotowoltaiki

Opodatkowane miałby zostać także panele fotowoltaiczne . Prosumenci, których w Polsce jest już ponad 1,4 mln, boją się, że opodatkowane będą nie tylko wielkoskalowe farmy fotowoltaiczne, ale także małe, prosumenckie instalacje fotowoltaiczne (do mocy do 50 kV) - informuje "Rzeczpospolita".

MF informuje, że projekt ustawy trafił do konsultacji publicznych. – Zamiarem Ministerstwa Finansów nie jest rozszerzenie zakresu opodatkowania, w tym w odniesieniu do budowli wykorzystywanych w ciepłownictwie czy do wytwarzania energii z OZE. Projekt będzie jeszcze przedmiotem dyskusji na konferencji uzgodnieniowej - tłumaczy biuro prasowe resortu w odpowiedzi na pytania "Rzeczpospolitej". MInisterstwo zapewnia, że "projekt nie przewiduje rozwiązań adresowanych do wymienionych w wystąpieniu prosumentów".