Zmiany w urzędach skarbowych. Wielkie ułatwienie dla podatników

Projektowane rozporządzenie stanowi realizację przez Ministra Finansów delegacji ustawowej, poprzez umożliwienie naczelnikom urzędów skarbowych (na obszarze całego kraju, niezależnie od terytorialnego zasięgu ich działania) przekazywania, telefonicznie lub za pośrednictwem konta w e-Urzędzie Skarbowym, danych, w tym objętych tajemnicą skarbową, które to dane naczelnicy urzędów skarbowych mogą obecnie udostępniać jedynie w lokalu urzędu skarbowego w ramach prawa strony do wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, odpisów oraz sporządzania kopii przy wykorzystaniu własnych przenośnych urządzeń - podało Ministerstwo Finansów w uzasadnieniu do projektu.