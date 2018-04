PIT emeryta. Co warto wiedzieć?

Emeryci mają obowiązek rozliczyć się w zeznaniu PIT z fiskusem

Świadczenia wypłacane emerytom podlegają opodatkowaniu, a więc także i obowiązkowi składania rocznego zeznania PIT. Emeryt może wypełnić formularz PIT-37 lub PIT-36 samodzielnie lub zostać rozlicznym przez organ rentowy w PIT-40A. Wtedy jednak nie skorzysta z ulg.

Jaki PIT wypełnia emeryt?

Formularzem PIT właściwym podatnikom pobierającym świadczenia emerytalne jest druk PIT-40A/11A.

W kwestii deklaracji podatkowej emerytów pojawia się pytanie: czy emeryt wypełnia PIT? Tak, ponieważ świadczenia emerytalne podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych, a zatem muszą zostać rozliczone w zeznaniu rocznym. Jednak w przypadku, gdy jedynym przychodem emeryta jest świadczenie tego typu, wypełnieniem formularza zajmie się właściwy organ rentowy, czyli ZUS albo KRUS. Jego obowiązkiem jest przesłanie do końca lutego w roku następującym po rozliczanym roku podatkowym dwóch egzemplarzy PIT-40A/11A. Pierwszy trafia do emeryta, drugi natomiast do urzędu skarbowego właściwego miejscu zamieszkania emeryta.

Rozliczenie PIT emeryta razem z małżonkiem

Osoby, które pobierają świadczenia z ZUS albo KRUS mają praw do ulg i odliczeń w rocznym zeznaniu podatkowym. Nic nie stoi także na przeszkodzie rozliczenia podatkowego emeryta ze współmałżonkiem, niezależnie czy ten nadal pracuje, czy również otrzymuje emeryturę.

Wspólny PIT z małżonkiem w większości przypadków daje duże korzyści w rozliczeniu. W przypadku emeryta, którego współmałżonek zarabia więcej niż 85 528 zł, a więc rozliczany jest na zasadach ogólnych według podwyższonej stawki 32 proc., ujęcie wspólnych przychodów, po ich zsumowaniu i podzieleniu na pół, może obniżyć stawkę podatku do 18 proc.

Jeśli współmałżonek emeryta zarabia mniej niż 6 600 zł albo w roku podatkowym nie uzyskał żadnych przychodów, wspólne rozliczenie PIT pozwoli na zastosowanie kwoty zmniejszającej podatek w wysokości 1 188 zł u obojga małżonków. W przypadku, gdy zbyt niskie dochody małżonka nie pozwolą na uwzględnienie odliczenia na całą tę kwotę, niewykorzystana część przejdzie na drugiego małżonka.

PIT emeryta – odliczenia i ulgi

Roczne zeznanie podatkowe emeryta pozwala na zastosowanie różnych ulg i odliczeń. Dotyczą one przede wszystkim kosztów, jakie emeryt poniósł w ciągu roku podatkowego z tytułu zapewnienia niezbędnych udogodnień, kupna leków i opłacenia zabiegów rehabilitacyjnych. Co ważne, ulgi przysługują emerytom, którzy posiadają orzeczenie o zakwalifikowaniu do danej grupy niepełnosprawności.

W szczegółowym rozróżnieniu należy zatem wymienić przysługujące emerytowi w PIT ulgi podatkowe związane z:

kosztami remontu i przystosowania mieszkania lub poszczególnych pomieszczeń do celów niepełnosprawności,

wydatkami na zakup leków dla osób niepełnosprawnych, jeśli ich miesięczny koszt łączny przekracza 100 zł,

zakupem sprzętu rehabilitacyjnego,

pokryciem kosztów domowej pomocy pielęgniarskiej,

kosztami utrzymania i dostosowania samochodu do potrzeb osób niepełnosprawnych, a także kosztów transportu osoby niepełnosprawnej na zabiegi lecznicze i rehabilitacyjne,

wydatkami na utrzymanie psa asystującego,

kosztami zabiegów i turnusów rehabilitacyjnych.

W rozliczeniu PIT emeryta można znaleźć się również informacja o odliczeniu od darowizny wpłaconej na cele pożytku publicznego na rzecz kultu religijnego, na cele działalności charytatywno-opiekuńczej kościołów oraz na rzecz organizacji społecznych. Wpłaty muszą być udokumentowane poprzez stosowne oświadczenie wydane przez podmiot, który otrzymał darowiznę.

Deklaracja PIT emeryta – samodzielnie albo przez organ rentowy

Zarówno wypełnienie zeznania PIT emeryta samodzielnie, jak i przez organ rentowy ma swoje wady i zalety. Pierwsze rozwiązanie pozwala na zastosowanie odliczeń i ulg, a także daje przywilej rozliczenia PIT wspólnie z małżonkiem. Drugie zapewnia poprawność deklaracji.

Z racji tego, że zeznanie roczne emerytów jest wypełniane przez organ rentowy automatycznie, świadczeniobiorca z ZUS lub KRUS, który wykaże chęć rozliczenia samodzielnego, powinien w ciągu roku podatkowego złożyć organom stosowne oświadczenie. Dzięki temu otrzyma PIT-11A, który stanie się podstawą do rozliczenia formularza PIT-37, ewentualnie druku PIT-36. Innym rozwiązaniem jest złożenie korekty otrzymanego PIT-40A do ostatniego dnia roboczego kwietnia.

Pozostawienie wypełnienia deklaracji PIT emeryta organowi rentowemu będzie dobrym rozwiązaniem dla świadczeniobiorców, którzy nie korzystają z ulg, czy nie rozliczają się z małżonkiem. Zeznanie sporządzone przez ZUS albo KRUS da gwarancję poprawności danych, a także sprawi, że emeryci nie będą musieli przejmować się terminami, kolejkami w urzędzie skarbowym czy czasochłonnym wyliczaniem kwot.

Deklaracja PIT emeryta a 1 proc. podatku

Niezależnie od tego, czy emeryt złoży deklarację roczną PIT samodzielnie, czy za pośrednictwem organu rentowego, ma pełne prawo do wskazania Organizacji Pożytku Publicznego, której chce przekazać 1 proc. podatku.

Jeszcze do niedawna wypełnianie PIT przez ZUS czy KRUS wiązało się z utratą takiego przywileju. W rozliczeniu za 2017 rok urząd skarbowy przeleje 1 proc. podatku na wskazaną przez emeryta organizację, jeśli ten od 15 marca do końca kwietnia złoży w skarbówce załącznik PIT-OP. W druku powinny znaleźć się dane wybranej instytucji oraz podstawowe dane składającego wniosek.

Deklaracja PIT wypełniona przez emeryta samodzielnie nie wymaga dołączania żadnych druków. Formularze PIT-36 i PIT-37 zawierają bowiem na ostatniej stronie odpowiednie rubryki przeznaczone do wskazania OPP i celu szczegółowego.

Rozliczenie PIT emerytowanego wojskowego

Emerytura wojskowa jest wypłacana i rozliczana z urzędem skarbowym w PIT tak samo, jak inne świadczenia emerytalne. Zwolnieniu z podatku podlegają jedynie renty nadane podatnikom, którzy podlegają przepisom o zaopatrzeniu inwalidów wojskowych i wojennych, a także ich rodzinom. Ta sama dotyczy osób represjonowanych, a także emerytów i rencistów, którzy utracili wzrok podczas działań wojennych (1939-1945) albo w wyniku detonacji pozostałych po II wojnie światowej niewybuchów i niewypałów.

Osoby takie nie muszą uwzględniać tych dochodów w rocznej deklaracji PIT, a jeśli to jedyne dochody uzyskane w danym roku podatkowym, nie obowiązuje ich obowiązek składania zeznania.