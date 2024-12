Co dalej Aliorem? PZU przerzucił odpowiedzialność na Pekao. Analitycy grzmią

- Sprzedaż Aliora przez PZU do Pekao, żeby to duży bank mógł decydować, co dalej zrobić z mniejszym bankiem, nie jest najszczęśliwszym rozwiązaniem. Ryzyko związane z tą transakcją tak naprawdę w całości przerzucono na akcjonariuszy Pekao. Natomiast racjonalność biznesowa tego pojedynczego kroku jest tak naprawdę niewielka, żeby nie powiedzieć: żadna. Dlatego spodziewam się kolejnego ruchu dotyczącego tej operacji - komentuje w rozmowie z money.pl Łukasz Jańczak, analityk Erste Securities.

"Nie rozumiem takiego modelu"

Akcje Aliora są obecnie poniżej średniej wyceny analityków . Nasuwa się więc pytanie, na co liczy Pekao : na spadek czy wzrost kursu? Jeśli chce kupić spółkę po bieżącej cenie, bo uważa, że jest niedowartościowana, to dlaczego nie zrobi od razu wezwania na 100 proc. jej akcji?

Trzy możliwe scenariusze

Według Łukasza Jańczaka możliwe są trzy scenariusze dokończenia operacji zapowiedzianej przez PZU i Pekao 2 grudnia. Najbardziej prawdopodobny to ten, gdzie Pekao łączy się z Aliorem , choć - zdaniem analityka - nie należy na tym etapie wykluczyć mniej prawdopodobnego rozwiązania, czyli sprzedaży akcji Aliora poza grupę jeśli analizy wykażą, że połączenie obu banków nie ma biznesowego sensu. I tutaj nasuwa się od razu pytanie: dlaczego w takim razie PZU nie wstrzymał się z ogłoszeniem tej decyzji do etapu, aż Pekao przeanalizuje sytuację?

Ambitna strategia PZU

Jeśli chodzi o działalność stricte biznesową PZU, to zdaniem Łukasza Jańczaka plany ubezpieczyciela na najbliższe trzy lata są bardzo ambitne, co nie oznacza, że nieosiągalne.

W perspektywie trzyletniej PZU chce zwiększyć zysk o blisko 2 mld zł (z 4,3 mld zł do 6,2 mld zł). ROE (wskaźnik rentowności) z działalności podstawowej ma przekroczyć 19 proc. Grupa planuje utrzymać 20 proc. marży operacyjnej w ubezpieczeniach na życie i zwiększyć przychody brutto z ubezpieczeń o 7,5 mld złotych do 36,2 mld złotych. Ponadto deklaruje inwestorom uzyskanie atrakcyjnej dywidendy, co oznacza jej wzrost na 1 akcję do poziomu 4,5 złotego.