Czy pompę ciepła można uchronić przed powodzią? Właściciele pytają o demontaż

Najpierw wydatek, teraz groźba utraty ogrzewania

Co można zrobić w przypadku zagrożenia

Warto informować o wszystkim

Warto udokumentować szkody

Obecnie instalacja pompy ciepła to wydatek od ok. 40 tys. zł do nawet ponad 100 tys. zł. Poważna awaria pompy ciepła może być więc porównywalna z awarią czy kradzieżą samochodu. Jednak, aby skorzystać z ubezpieczenia nieruchomości, ważne jest, aby zminimalizować szkody zgodnie z art. 826 k.c. Oznacza to m.in. wyłączenie instalacji elektrycznej i gazowej oraz zabezpieczenie mienia. Ubezpieczyciel może bowiem odmówić wypłaty odszkodowania, jeśli obowiązki te nie zostaną wykonane.