Nawałnica poważnie uszkodziła magazyny pod Warszawą. Są zdjęcia

W Chlebni, przy ulicy Logistycznej, ucierpiało centrum logistyczne znanej sieci odzieżowej. Według informacji przekazanych przez aspiranta Krzysztofa Stefaniaka z grodziskiej straży pożarnej, firma rozpoczęła działania ratunkowe natychmiast po otrzymaniu zgłoszenia. Początkowo szacowano, że w budynku mogło przebywać kilkanaście osób, co skłoniło służby do wysłania na miejsce przewodników z psami do przeszukiwania gruzowisk - donosi TVN24.