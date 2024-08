Reforma ubezpieczeń marynarzy. Ministerstwo mówi o korzyściach

Ujednolicenie zasad ubezpieczenia marynarzy przyniesie sektorowi finansów publicznych prawie 3,3 mld zł w ciągu 10 lat - wynika z OSR do projektu nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych autorstwa MRPiPS. Wpływ na sam FUS to ok. 2,7 mld zł.