Ubezpieczenie grupowe w pracy opłaca się bardziej od ubezpieczenia indywidualnego?

Czym jest grupowe ubezpieczenie na życie?

Ubezpieczyciel nie podpisuje umów z każdym pojedynczym klientem, a jedynie z pracodawcą. Nie zna więc automatycznie wieku, personaliów pracowników, ich zarobków czy stanu zdrowia. Propozycja ubezpieczenia grupowego dopasowana jest nie tyle do indywidualnego klienta, ale do osób różniących się między sobą potrzebami związanymi z ubezpieczeniem na życie.

Co obejmuje grupowe ubezpieczenie na życie?

Elementów składowych grupowego ubezpieczenia na życie jest wiele. Podstawą oferty jest ochrona życia danej osoby – pracownika firmy lub członka jego najbliższej rodziny , co zapewnia wypłatę świadczenia, w przypadku gdy w okresie trwania ubezpieczenia dojdzie do śmierci osoby nim objętej. Wówczas uposażeni w polisie lub spadkobiercy otrzymają pełną kwotę świadczenia na wniosek o wypłatę.

Indywidualne ubezpieczenie na życie – co obejmuje?

Grupowe i indywidualne ubezpieczenia na życie mają dokładnie takie same cele. W indywidualnym towarzystwo może dostosować propozycję do potrzeb i oczekiwań oraz możliwości finansowych klienta. Zakład ubezpieczeń przeprowadza wtedy ankietę medyczną, zna wiek i stan zdrowia klienta. Określa, z jakich świadczeń może skorzystać zainteresowany.

Decydując się na indywidualne ubezpieczenie na życie, klient sam może wybrać sumę ubezpieczenia, pod kątem potrzeb finansowych swojej rodziny, której chce zapewnić ochronę na wypadek własnej śmierci. W podstawowym wariancie taka polisa będzie gwarantowała wypłatę środków uposażonym, czyli osobom uprawnionym do otrzymania świadczenia w przypadku śmierci ubezpieczonego. Umowę z towarzystwem można zawrzeć na czas określony lub dożywotnio.

Grupowe czy indywidualne ubezpieczenie na życie? Co się bardziej opłaca? A może obie polisy?

Przy porównywaniu ze sobą propozycji ubezpieczenia indywidualnego i ubezpieczenia grupowego wyraźnie widoczne jest to, że przy niższej składce więcej można uzyskać z tej drugiej oferty .

Towarzystwo jest skłonne do zaoferowania szerszego zakresu ochrony i znacznie wyższych sum gwarancyjnych w przypadku grupowego ubezpieczenia na życie w pracy, z uwagi na to, że do jednej polisy dołączają dziesiątki, a nawet setki osób.