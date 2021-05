UOKiK stawia zarzuty ubezpieczycielowi. Firma wymyśliła cwaną zagrywkę

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów bierze się za ubezpieczyciela. Jak podaje urząd, spółka Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A., należąca do Vienna Insurance Group, w związku ze zbliżającą się rocznicą ubezpieczenia wysyłała do swoich klientów pisma z podziękowaniami i informacją o specjalnej ofercie.

Proponowała w nich rozszerzenie zakresu ubezpieczenia np. na pobyt w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku, co wiązało się z podwyższeniem składki.

Do szczegółów oferty odsyłała na kolejną stronę pisma. Można było tam przeczytać, że jeśli konsument jest zainteresowany ofertą, to wystarczy, że będzie wpłacał wyższą składkę. Natomiast osoby, które nie chcą rozszerzenia ubezpieczenia, powinny zawiadomić o tym Compensę. Konsumenci, którzy tego nie zrobili, byli następnie informowani o niedopłacie i wzywani do zapłaty brakującej kwoty.