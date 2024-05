Ważna uchwała sądu dla kierowców. Dotyczy zasad ubezpieczeń OC

Przy uzasadnieniu uchwały sędzia SN Maciej Kowalski stwierdził, że obowiązek współdziałania poszkodowanego z ubezpieczycielem " nie może być poczytywany za równoznaczny z koniecznością naprawy pojazdu w zakładzie współpracującym z ubezpieczycielem , bądź wymaganiem zakupu części we wskazanym przez niego zakładzie naprawczym ".

RF zauważył praktykę ubezpieczycieli OC

Podjęta uchwała poszerzonego składu siedmiorga sędziów Izby Cywilnej SN zapadła w odpowiedzi na pytanie skierowane w sierpniu 2022 r. do SN przez Rzecznika Finansowego Bohdana Pretkiela. RF dostrzegł powtarzającą się praktykę stosowaną przez ubezpieczycieli w sprawach odszkodowawczych, jak również rozbieżne orzeczenia sądów rozpatrujących sprawy o wysokość odszkodowań.

Uchwała SN dotycząca ubezpieczenia OC

Dlatego też RF zdecydował się na skierowanie pytania do SN. Szczególnie ze względu na fakt, że część sądów przyjmowała, iż poszkodowany ma korzystać z ulg i rabatów oferowanych przez ubezpieczyciela, gdyż spoczywa na nim obowiązek "współdziałania przy minimalizacji rozmiaru szkody".

W podjętej w środę dwupunktowej uchwale SN orzekł, że "jeżeli poszkodowany poniósł już koszty naprawy pojazdu lub zobowiązał się do ich poniesienia, wysokość odszkodowania z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych powinna odpowiadać tym kosztom , chyba że w danych okolicznościach są one oczywiście nieuzasadnione".

Jak jednak podkreślił SN, w takim przypadku "wysokość odszkodowania nie zależy od ulg i rabatów możliwych do uzyskania przez poszkodowanego od podmiotów współpracujących z ubezpieczycielem".

– Obowiązek współpracy poszkodowanego z ubezpieczycielem poprzez przeciwdziałanie zwiększeniu szkody i minimalizowanie jej skutków, nie może ograniczać uprawnień co do wyboru warsztatu naprawczego – uzasadnił sędzia Maciej Kowalski. – Brak jest zatem podstaw do przyjęcia, że obowiązek ten oznacza nakaz skorzystania z tańszej oferty ubezpieczyciela – dodał.