Włamanie do biura i utrata danych – najgorsze koszmary właścicieli MŚP

Idealne ubezpieczenie dla firm z sektora MŚP

Z pomocy w tej trudnej sytuacji skorzystała pani Magdalena – właścicielka firmy z Oławy. Kilka lat temu odebrała nad ranem telefon, w którym policjant powiadomił ją, że jej lokal został okradziony. Włamywacz dostał się do środka, wybijając szybę. Właścicielka firmy nie zastanawiała się długo i zadzwoniła do swojego agenta, który zorganizował szklarza. Polisa kupiona w Warcie okazała się bardzo pomocna – jeszcze tego samego dnia szyba została zabezpieczona, a odszkodowanie za skradziony sprzęt zostało szybko wypłacone.

Ubezpieczenie mienia firmowego

Prowadząc firmę, pamiętajmy o ubezpieczeniu posiadanych rzeczy. Przykładowe rozwiązanie posiada Warta, której ubezpieczenie obejmuje utratę, zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia na skutek kradzieży z włamaniem i rabunku. Umowa obejmuje również koszty naprawy ścian, okien, drzwi, dachu, zamków, urządzeń alarmowych, urządzeń do przechowywania pieniędzy i zniszczonych podczas kradzieży z włamaniem, jak również przy jej próbie.

Co z tymi danymi?

Ubezpieczając firmę, pamiętaj, aby wybrać produkt dopasowany do swoich potrzeb i skorzystaj z dodatków uwzględniających indywidualne potrzeby przedsiębiorstwa. Dla przykładu dla firmy pracującej na danych pomocna może być pomoc informatyków.

Pani Katarzyna z Brwinowa prowadzi własną firmę i nadal wspomina jeden z dramatyczniejszych przypadków. Podczas awarii komputera zostały skasowane wszystkie dane klientów. Wprowadzanie ich od nowa trwałoby wiele dni, a do tego należałoby jeszcze doliczyć koszty pracy informatyków. Dzięki ubezpieczeniu w Warcie od utraty danych i oprogramowania pani Katarzyna dostała natychmiastowe wsparcie. Zostały pokryte koszty pracy informatyka i starczyło jeszcze na zatrudnienie osoby, która ponownie wprowadziła do systemu stracone informacje firmowe. Jeśli chcesz poznać więcej podobnych historii, sprawdź je na stronie dobrezakonczenia.pl .

Dodatkowe klauzule i ubezpieczenia

Dodatkowe klauzule i ubezpieczenia Warta Ekstrabiznes Plus pozwalają ubezpieczyć się na wypadek kradzieży i utraty ważnych danych. Poza tym to też szeroki pakiet ubezpieczeń przydatnych w poszczególnych branżach.

Pakiety możesz ze sobą dowolnie łączyć. To oznacza, że nie musisz decydować się na takie same ubezpieczenie jak inni. W Warcie wybierasz tylko te składniki, które naprawdę są ci potrzebne. Łącznie to aż 20 interesujących i przydatnych klauzul w przypadku ubezpieczenia mienia, a także 17 klauzul w przypadku ubezpieczenia OC.