Adam Glapiński: jesteśmy cholernie daleko od OK w gospodarce

- W związku z kolejną falą pandemii i nowych restrykcji jesteśmy bardzo daleko od przegrzania gospodarki. Jakby powiedział Tarantino, cytat z "Pulp Fiction", jesteśmy cholernie daleko od OK w gospodarce - powiedział szef NBP.

- Polska poradziła sobie gospodarczo lepiej niż wiele innych krajów. Porównywalne do nas zostawiliśmy daleko za sobą. Musimy zadbać, żeby wejść teraz na ścieżkę trwałego, stabilnego, szybkiego rozwoju gospodarczego. Muszą ruszyć inwestycje i konsumpcja, a rynek pracy powinien pozostać mocny. Wedy będziemy mogli pozwolić sobie na rezygnację z utrzymywania rekordowo niskich stóp procentowych, nie bojąc się, że zakłócimy rytm rozwoju gospodarczego - wskazał.

- To byłoby absurdalne. Popełnilibyśmy ogromny błąd, który już kiedyś w Polsce został popełniony przez RPP. Nie powiem kiedy i przez kogo, bo nie chcę personalizować problemu. Jak się już raz zrobiło błąd, to nie można go powtórzyć - mówił prezes.