Afera GetBack. Rzecznik Finansowy składa pierwszy pozew w sprawie

"To modelowy przykład tzw. misselingu, czyli oferowania produktu nieodpowiedniego dla danego klienta" - ocenia całą sprawę biuro Rzecznika Finansowego. Dlatego też RF 21 sierpnia złożył do Sądu Okręgowego w Warszawie pozew w imieniu klienta Idea Bank S.A.

"Zdaniem Rzecznika został on pokrzywdzony stosowaniem przez bank nieuczciwych praktyk rynkowych wprowadzających klienta w błąd oraz zakazanej praktyki missellingu w trakcie proponowania nabycia i oferowania obligacji korporacyjnych spółki GetBack S.A." - czytamy w komunikacie Rzecznika.

- Sprawa dotyczy jaskrawego naruszenia interesów osób starszych na rynku finansowym. Klient miał zgromadzone oszczędności na bezpiecznych lokatach, a został skłoniony do ich zainwestowania w ryzykowny instrument finansowy – mówi dr hab. Mariusz Jerzy Golecki, Rzecznik Finansowy.

Rzecznik zarzuca również bankowi, że ten zaproponował ryzykowną inwestycję osobie, która w tamtym momencie miała 85 lat. RF ocenił, że jest to praktyka tzw. missellingu, gdyż 85-latek nie był właściwą osobą do tego typu inwestycji. Klient ten na zakup przeznaczył środki, które miały być wsparciem do jego emerytury.