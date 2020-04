GetBack wprowadzał w błąd nabywców obligacji. Jest decyzja UOKiK

Urzędnicy przypominają, że GetBack to spółka, która przez ponad 2 lata masowo emitowała obligacje korporacyjne aby pozyskać środki na swoją działalność związaną m.in. z windykacją. Oferowała je za pośrednictwem banków i domów maklerskich, ale także przez własną sieć sprzedaży.

Większa część emisji obligacji następowała w trybie oferty prywatnej, a zatem do maksymalnie 149 inwestorów. Pozwalało to spółce uniknąć sporządzania prospektu emisyjnego i memorandum informacyjnego, które wymagają zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz udostępnienia do publicznej wiadomości.