banki Jacek Frączyk 13 minut temu

Bank Millennium wciąż traci na Eurobanku. Skutecznie nadrabia to na klientach

Wyniki Banku Millennium zaskoczyły analityków. Pozytywnie. Choć do przejęcia Euro Banku trzeba dokładać grube dziesiątki milionów złotych, to zyski na różnicy w oprocentowaniu kredytów i depozytów w zupełności to rekompensują. Do tego koszty wyroku TSUE są relatywnie niskie.

Podziel się Dodaj komentarz