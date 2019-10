Millennium i Euro Bank już oficjalnie razem. W listopadzie ważna zmiana dla klientów

Jest już wpis w KRS. Co dalej? Kolejnym krokiem integracji będzie fuzja operacyjna, planowana na przedłużony weekend 9-11 listopada. Wtedy dojdzie do rebrandingu i przeniesienia klientów do jednego systemu bankowego. Początek funkcjonowania połączonych banków ze wspólną ofertą produktową i obsługą klientów w jednym systemie informatycznym Banku Millennium nastąpi 12 listopada.