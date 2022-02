Bank wyliczył koszty ugód z frankowiczami. Wybrał tańszą opcję, ale kwota jest poteżna

Wawiak 29 min. temu zgłoś do moderacji 4 0 Odpowiedz

No cóż, chciało się oskubać ludzi, wciskając im toksyczny produkt to przyjdzie za to zapłacić. Może nauczy to banki działające w Polsce uczciwego traktowania klientów? Ciekawe, że takich kredytów nie oferują w państwach "starej UE"...