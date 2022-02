Polacy zaczynają odwracać się od kredytów. "To już widać"

- Wzrost obciążeń odsetkowych będzie znaczny. Szczególnie dla osób, które zaciągały kredyt przy niemal zerowych stopach procentowych. Ci kredytobiorcy bardzo mocną odczują wzrost stóp procentowanych, bo wysokość raty – jeśli stopa referencyjności wzrosłaby powyżej 4 proc. – mogłaby się podwoić - mówi w programie "Money. To się liczy" Grzegorz Maliszewski, główny ekonomista banku Millennium. Czy będzie wzrost obciążeń odsetkowych będzie na tyle wyraźny by zagrozić stabilności sektora i doprowadzić do wzrostu liczby kredytów nieobsługiwanych?