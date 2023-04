Banki centralne kupiły najwięcej złota od ponad 50 lat. Oto główny powód

Zobacz także: Wpływamy na trudne wody. "To może doprowadzić do kryzysu finansowego"

Banki centralne kupiły najwięcej złota od 56 lat

"Złoto staje się bardziej atrakcyjne w czasach niestabilności, a popyt na nie gwałtownie wzrósł w ciągu ostatniego roku" - wskazuje "Financial Times". Według danych Światowej Rady Złota (WGC) ilość kruszcu kupowanego przez banki centralne w 2022 r. wzrosła o 152 proc. rok do roku do 1136 ton. To najwięcej od 1967 r.