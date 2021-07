Banki komentują decyzję RPP. Stopy wzrosną na pewno. Pytanie tylko kiedy

Decyzja Rady Polityki Pieniężnej dotycząca stóp procentowych jest szeroko komentowana przez środowisko bankowe. Analitycy są zgodni – stopy procentowe na pewno wzrosną, ale nie są zgodni co do tego, czy będzie to pod koniec tego roku, czy już w 2022. Niektóre prognozy mówią nawet o 2023 roku.