Banki oberwą za scoring? Wkroczył UOKiK

Klienci ślą skargi na scoring

Banki tłumaczą się troską o klienta

Według prezesa ZBP "modele scoringowe dążą do zachowania równowagi między odzwierciedleniem realnego ryzyka a umożliwieniem konsumentom swobodnego porównywania ofert kredytowych". Ostateczna ocena zdolności kredytowej zależy od wielu czynników, a decyzja kredytowa - od instytucji finansującej. Co warto dodać, kwestię oceny zdolności kredytowej regulują przepisy prawa bankowego, a doprecyzowują ją wytyczne KNF. W szczególności Rekomendacja T i Rekomendacja S.

"Konsument nie ma się jak bronić"

Przykładowo, nowa dyrektywa w sprawie kredytów konsumenckich (implementacja dyrektywy CCD II do polskiego porządku prawnego ma nastąpić do 20 listopada 2025 r. - przyp. red.) wprowadza zasadę, że do oceny na potrzeby ubezpieczenia związanego z umowami o kredyt nie można brać choroby nowotworowej, z której pacjent został wyleczony 15 lat temu. Po takim czasie ryzyko nawrotu tej samej choroby jest nieznaczne, co potwierdzają badania naukowe, a mimo to banki biorą ten czynnik pod uwagę przy udzielaniu kredytów.