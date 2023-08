Banki zapchane wnioskami o rządowy kredyt. Są powody do niepokoju

Zenon 12 min. temu zgłoś do moderacji 0 2 Odpowiedz

Moja partnerka jest doradcą kredytowym. Powiem tyle że co 5-ty delikwent składający papiery ma szansę na kredyt. A reszta to bieda którą bank odstrzeli. Tzw. modelowy kredytobiorca to min. 10.000 zł netto na singla albo 12.000 zł na parę a i to bez dzieci. Tymczasem banki są zaspywane wnioskami przez biedę co ma 4000- 6000 na rodzinę z dziećmi. Bywają wcale liczni komiczni wnioskodawcy z poborami rzędu 3000 zł. Dlaczego komiczni ano dlatego że przy super dobrych wiatrach typu stała praca mogą q porywach dostać 150.000 kredytu a za to się nie kupi nawet przyczepy holenderki nowej.