Bezpieczne płatności – jaka metoda płatności jest najbezpieczniejsza?

Czy płacenie kartą jest bezpieczne?

Płatności kartą stały się tak powszechne, że kasjerom coraz częściej brakuje gotówki w kasach. Nic dziwnego – idzie za tym wygoda i szybkość dokonywania transakcji. Ogromna ich większość finalizowana jest z użyciem metody zbliżeniowej. Przy zakupach do 50 czy 100 zł nie musisz nawet podawać swojego numeru PIN, aby potwierdzić płatność. Takie karty płatnicze przechowują dane w mikroprocesorze (chipie). Są one bezpieczniejsze od np. kart z paskiem magnetycznym.

Karty, w których dane przechowywane są w pasku, szczególnie narażone są na ataki przestępców. Chodzi tu przede wszystkim o przestępstwa zwane skimmingiem. Polega ono na nielegalnym skopiowaniu zawartości paska magnetycznego karty. Dlatego też Mastercard ogłosił rozpoczęcie procesu rezygnacji z kart płatniczych z paskiem magnetycznym. Do 2033 roku mają one zniknąć z rynku.

Często poruszany temat to bezpieczne płatności w internecie. Wątpliwości budzi wówczas korzystanie w tej sferze z karty. Wielu internautów martwi się, że podaje internetowemu sprzedawcy newralgiczne dane, takie jak numer karty, data ważności karty (miesiąc i rok) oraz kod CVV2/CVC2. Chcą się jak najlepiej zabezpieczyć przed kradzieżą pieniędzy z konta. Warto jednak pamiętać, że płatności kartą w internecie chronione są usługą zwaną chargeback.

Obciążenie zwrotne ma chronić on konsumenta przed nieuczciwymi usługodawcami czy błędami systemów płatniczych. Umożliwia zwrot nieuczciwie pobranych pieniędzy z karty. Usługa ta nie działa w przypadku innych metod płatności.

Jakie są zagrożenia podczas płatności kartą?

Płatność kartą w sklepie stacjonarnym daje dużą wygodę i znacząco skraca proces finalizowania transakcji. Warto jednak mieć świadomość związanych z nią zagrożeń. Terminale płatnicze obecne w sklepach działają za pośrednictwem łącza telekomunikacyjnego, sieci komórkowej lub z przez łączenie się z siecią internetową. Coraz częściej spotkać można także terminale mobilne podłączone do smartfona czy tableta.

Problemy z łącznością mogą jednak skutkować błędami i nieprawidłowymi obciążeniami rachunku przypisanego do danej karty. Zdarza się to rzadko, jednak wielu konsumentów ma takie doświadczenie. Dlatego ważne jest, aby wychodzić ze sklepu z wydrukiem będącym potwierdzeniem płatności. Może się ono przydać podczas składania reklamacji.

Płacenie kartą zbliżeniowo i przez czytnik

W dzisiejszych czasach najbardziej powszechną metodą płatności jest płatność zbliżeniowa. Wystarczy przyłożyć kartę do terminala, a rachunek zostanie automatycznie obciążony. Transakcje do 50 lub 100 zł (w zależności od banku) nie wymagają podawania kodu PIN. Jest to duża wygoda, jednak warto zwrócić uwagę na obniżenie standardów bezpieczeństwa.

Przy mikropłatnościach właściciel karty ponosi większe ryzyko, wybierając płatności bez uwierzytelnienia numerem PIN. W przypadku kradzieży złodziej ma limitowany dostęp do twoich pieniędzy. Zdarzają się również próby kradzieży danych z karty przez specjalny czytnik używany przez złodziei. Wówczas jednak musi się on znaleźć bardzo blisko twojej karty płatniczej, prawie dotykając ją skanerem, co niweluje ryzyko do minimum.

Jak działa płatność kartą przez czytnik? Kiedyś ta metoda była często spotykana w sklepach, jednak teraz odchodzi do lamusa. Aby zapłacić za towar lub usługę, konieczne jest włożenie karty bezpośrednio do czytnika. Aby sfinalizować transakcję, niezbędne jest także podanie numeru PIN (bez względu na kwotę). Nie ulega wątpliwości, że wydłuża to proces płacenia, jednak wiąże się z większym bezpieczeństwem.

Konsumenci, którzy stawiają na pierwszym miejscu bezpieczeństwo swoich transakcji, mogą wyłączyć płatności zbliżeniowe na swojej karcie. W większości banków klient otrzymuje kartę z włączoną funkcjonalnością płatności bezdotykowych. Opcję tę można jednak wyłączyć, kontaktując się z bankiem poprzez infolinię, udając się do osobiście do banku lub poprzez bankowość internetową.

Płatności BLIKIEM – najbezpieczniejsza metoda?

BLIK jest coraz częściej używaną metodą płatności. Na jej popularność wpływa wygoda, szybkość realizowanej płatności oraz bezpieczeństwo. Nie musisz logować się do bankowości internetowej, nie używasz też karty płatniczej. Przepisujesz jedynie 6-cyfrowy kod z aplikacji bankowej.

Z BLIKA można skorzystać nie tylko przy płatnościach internetowych, ale i przy płatności w sklepach stacjonarnych czy przy wypłacie pieniędzy z bankomatu. Szczególnie w tym ostatnim przypadku BLIK gwarantuje bezpieczeństwo, ponieważ oszuści wykorzystują w bankomatach nakładki na klawiaturę, pozyskujące kody PIN, czy specjalne wkładki umożliwiające odczyt paska magnetycznego.

Czeki BLIK, czyli wygenerowane kody, którymi można płacić w sklepach lub wypłacać pieniądze, są równie bezpieczną opcją, głównie ze względu na brak konieczności łączenia się z internetem. Gwarantuje to większą poufność danych. Wielu irytuje fakt, że płacąc kartą płatniczą, o twoich zakupach dowiaduje się bank. Środki zostaną pobrane dopiero po wykorzystaniu kodu do transakcji. Podobnie przelew na telefon, który nie wymaga podawania danych osobowych ani numeru konta. Potrzebny jest jedynie numer telefonu odbiorcy.

Płatność BLIK jest szeroko ceniona, ponieważ zapewnia większą anonimowość. Zdarzają się jednak tzw. "oszustwa na BLIKA". Polegają one głównie na wyłudzeniu od ofiary 6-cyfrowego kodu BLIK i szybka realizacja transakcji z jego użyciem. Oszuści wykorzystują w ten sposób nieuwagę użytkowników. Zaleca się więc włączenie potwierdzenia PIN-em oraz ustawianie limitów płatności w aplikacji.

Płatność telefonem lub smartwatchem

Płatność zbliżeniowa smartfonem lub smartwatchem to usługa dostępna w wielu nowoczesnych urządzeniach. Działa ona dzięki technologii NFC umożliwiającej komunikację między telefonem a terminalem płatniczym. Telefon oraz smartwach to urządzenia, na którym przechowujemy spore ilości danych. Rodzi się więc pytanie, czy płatności z ich użyciem są bezpieczne?

Eksperci są raczej zgodni, że płatności zbliżeniowe NFC nie są mniej bezpieczne niż płatności kartą czy BLIKIEM. Usługa NFC szyfruje dane, a ich wykradnięcie nie oznacza od razu, że przestępca będzie mógł korzystać swobodnie z pieniędzy z twojego konta. Dużą rolę odgrywa tu także podejście właściciela konta.

Jeśli telefon ma funkcję płacenia, zaleca się, aby właściciel zadbał o odpowiednie zabezpieczenia oraz limity. Bez znajomości np. PINu lub bez rozpoznania twarzy złodziej nie będzie mógł wykraść pieniędzy. Nałożone limity zaś sprawią, że przy większych wypłatach będzie konieczne potwierdzenie tożsamości.

Jak zgłosić zgubienie telefonu z opcją płatności zbliżeniowej?

Zgubienie telefonu z włączoną funkcją płatności zbliżeniowych może być kłopotliwe. Jeśli telefon został skradziony, złodziej może być w stanie dokonywać płatności za niewielkie sumy. Co wywczas zrobić? Procedura wygląda podobnie jak w przypadku zgubienia czy kradzieży karty płatniczej.

Możesz zadzwonić na infolinię banku i poprosić o zablokowanie lub zastrzeżenie wirtualnej karty oraz o zablokowanie urządzenia powiązanego z tą kartą. W większości banków możesz to zrobić osobiście poprzez bankowość internetową. Ważny jest tu czas, nie zwlekaj z zastrzeżeniem konta, aby nie paść ofiarą kradzieży środków.

Choć zdążyliśmy już oswoić się z płatnościami bezgotówkowymi, wciąż potrafią być one stresujące. Transakcje są przeprowadzane elektronicznie, a błędny systemów płatniczych nadal są rzeczą, z którymi borykają się konsumenci. Nie dziwi więc fakt, że wielu osobom zależy na realizowaniu bezpiecznych płatności.

