Borys Budka mówi o "pseudonacjonalizacji". Prywatyzacja państwowych banków?

- Posiadanie w grupie dwóch banków jest problematyczne dla PZU i powoduje wiele wyzwań - ocenił we wtorkowej rozmowie z PAP minister aktywów państwowych Jakub Jaworowski. Szef resortu oczekuje, że zarząd PZU zaproponuje, co zrobić z Pekao i Alior Bankiem, które przejęło państwo za rządów Zjednoczonej Prawicy. Minister jednocześnie zastrzegł, że trudno sobie wyobrazić zwiększanie udziału Skarbu Państwa w sektorze bankowym.

- Jest kwestia Pekao i Aliora jako banków należących do PZU. Tu oczywiście jest kwestia zarządu, który teraz pracuje nad strategią. I to będzie propozycja zarządu, jakie ma do tego podejście. Mogę tylko powiedzieć, że z badań rynkowych czy benchmarków wynika, że jest problematyczne dla PZU posiadanie dwóch banków. Analitycy, z którymi rozmawiałem, mówią, że dla nich zwiększa to trudność wyceny PZU, bo stopień skomplikowania grupy się zwiększa. Wszystkie elementy trzeba przemyśleć, bo jest koszt istnienia takiej struktury, ale pewnie są też jakieś benefity z tego, że PZU ma dwa banki - ocenił Jaworowski.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Zobacz także: Niemcy zaskoczeni wynikami wyborów. "To straszne"

Prywatyzacja? Budka zaprzecza

Do tych słów odniósł się europoseł Borys Budka, który zdradził, że "na dziś nie słyszał o żadnych planach prywatyzacji banków". - Natomiast czy będzie jakaś konsolidacja, na pewno zakomunikuje to premier - zaznaczył polityk. I dodał, że doszło do "pseudonacjonalizacji" banków "służącej tylko po to, aby kolejni kolesie, kumple Morawieckiego, mieli posady". Jego zdaniem państwo przepłaciło za banki.

- Jakub Jaworowski wyraźnie wskazał, że oczekuje przedstawienia kompleksowej strategii przez Grupę PZU i zarządy tych banków. Poczekajmy do decyzji - wyjaśnił w Polsat News.

Budka odniósł się również do słów Jacka Sasina, który kierował MAP od 2019 do 2023 r. i na portalu X napisał, że "Tusk będzie wyprzedawał w obce ręce nasz narodowy majątek".

Budka odpowiedział, że za wszystko, co "działo się w spółkach Skarbu Państwa" odpowiedzialny jest właśnie Sasin. "To człowiek porażka. Jak on krytykuje, to wiadomo, że rząd robi dobrze".

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl

bank bankowość banki

Oceń jakość naszego artykułu: Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.