Czy to jeszcze gmach NBP, czy już słup reklamowy? Prezes Glapiński ma kłopoty

Fasada budynku Narodowego Banku Polskiego przy placu Powstańców Warszawy miała się kojarzyć przechodniom z otwartym sejfem. Trudno jednak ją dostrzec, ponieważ przesłania ją wielka reklama numizmatów. Nie podoba się to synowi projektanta. Do tego stopnia, że chce on wytoczyć proces prezesowi NBP prof. Adamowi Glapińskiego.