Dane klientów Idea Banku trafią do Pekao. Będą utrudnienia

Serwisy zostaną wyłączone

Wyjaśniono w nim, że klienci dawnego Idea Banku, którzy mają ustawiony dzienny limit transakcji powyżej 2 000 zł, od dnia 19 listopada br. będą mogli realizować płatności do kwoty 2 000 zł dla transakcji gotówkowych i do 2 000 zł dla transakcji bezgotówkowych.

"Ujednolicenie obsługi klientów będzie ostatnim elementem w procesie połączenia banków. Od tej pory wszyscy klienci dawnego Idea Banku będą już korzystać z tych samych serwisów transakcyjnych co klienci Banku Pekao. Zyskają też dostęp do identycznych produktów i usług, w tym do rozwiązań niedostępnych w dawnym Idea Banku jak np. Apple Pay czy Blik, oraz możliwość korzystania z całej sieci oddziałów. Z punktu widzenia klienta proces integracji dobiegnie końca" – powiedział, cytowany w komunikacie, wiceprezes Banku Pekao Błażej Szczecki.

Bank Pekao zapowiedział, że w dniach 19-22 listopada br. wystąpią przerwy techniczne w dostępie do systemów bankowych także dla obecnych klientów indywidualnych i firmowych Banku Pekao w związku z zaawansowaną technologicznie operacją migracji danych i koniecznością niezbędnych prac informatycznych. Serwis internetowy Pekao24, aplikacja PeoPay, Pekao24Makler oraz platforma eTrader Pekao będą niedostępne od godziny 15:00 20 listopada do godziny 12:00 21 listopada. Serwis internetowy PekaoBiznes24, aplikacja mobilna i usługa Pekao Connect będą niedostępne od 19 listopada od godziny 22:00 do 22 listopada do godziny 6:00.