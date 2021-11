Bank Pekao odkrył karty. Zyski wróciły do poziomów sprzed pandemii

Zarząd Pekao odkrył karty. Bank pokazał wyniki za trzeci kwartał i te, podobnie jak w innych bankach, były dużo lepsze niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Zysk netto wyniósł 631 mln zł wobec 371 mln zł poprzednio. To oznacza poprawę o 70 proc.

Duży progres nie jest zaskoczeniem. Analitycy dziewięciu biur maklerskich ankietowanych wcześniej przez PAP spodziewali się zysków między 605 i 638 mln zł.

W sumie po pierwszych dziewięciu miesiącach 2021 roku Pekao ma na koncie 1,48 mld zł. I tu dynamika wzrostu rok do roku to 62 proc.

Prezes Pekao o wynikach banku

- Trzeci kwartał był czasem kontynuacji gospodarczego ożywienia po pandemii, a my potrafiliśmy przekuć to odreagowanie na dobre wyniki naszego banku. Wróciły już one na dobre do poziomów sprzed pandemii - komentuje prezes Pekao Leszek Skiba.

Zauważa, że aktywność klientów rośnie nie tylko w porównaniu z poprzednim rokiem, ale i poprzednim kwartałem. Jest duży popyt na kredyty, zwłaszcza wśród małych i średnich firm i klientów indywidualnych.

Prezes Skiba wskazuje też, że zysk stanowi już ponad 9 proc. kapitałów własnych banku, "a to w środowisku wyższych stóp procentowych powoduje, że spodziewamy się szybszego niż zakładaliśmy w strategii osiągnięcia dwucyfrowego poziomu tego wskaźnika".

Z informacji podanych przez bank wynika, że liczba udzielonych kredytów w segmencie przedsiębiorstw zwiększyła się w trzecim kwartale rok do roku o blisko jedną piątą. Z kolei nowa sprzedaż kredytów dla klientów indywidualnych (łącznie gotówkowych i hipotecznych) wzrosła o 61 proc.

Wynik z opłat i prowizji jest o prawie 5 proc. lepszy niż w poprzednich trzech miesiącach, a w porównaniu z analogicznym okresem 2020 urósł o 18 proc. Wynik odsetkowy zwiększył się odpowiednio o 4 i 15 proc.

Pekao obiecuje, że wszystko załatwimy online

Bank przekazał, że utrzymuje wysokie tempo wzrostu w sprzedaży produktów i rozwoju funkcjonalności kanałów bankowości cyfrowej.

Z danych Pekao wynika, że na koniec września miał 2,3 mln aktywnych użytkowników bankowości mobilnej wobec 1,9 miliona rok wcześniej. W przypadku pożyczek konsumenckich, przez internet zostało sprzedanych 62 proc. z nich w porównaniu do 53 proc. rok wcześniej.

"Wskaźnik digitalizacji usług tylko od czasu ogłoszenia strategii Pekao wiosną 2021 urósł (...) o 5 punktów procentowych do 55 proc. Wskaźnik digitalizacji to miara możliwości cyfrowego dostępu do usług bankowych. Pekao zakłada, że w 2024 roku, na koniec okresu obecnej strategii, zbliży się on do 100 proc., czyli niemal każdą usługę bankową klient będzie miał dostępną poprzez kanały zdalne" - przekazało Pekao.

Bank Pekao, założony w 1929 roku, jest jedną z największych instytucji finansowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i drugim największym bankiem uniwersalnym w Polsce z ponad 240 mld zł aktywów.

Posiadając drugą co do wielkości sieć oddziałów. Obsługuje ponad 5,7 mln klientów i co drugą korporację w Polsce. Jego głównymi akcjonariuszami jest PZU (ma 20 proc. akcji Pekao) i Polski Fundusz Rozwoju (12,8 proc.).

