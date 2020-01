Dlaczego kredyty tanieją?

Rok 2019 dla produktów finansowych okazał się rekordowy pod względem niskich stóp procentowych, co sprzyjało kredytowaniu. Według najnowszego raportu NBP od stycznia 2019 do końca grudnia oprocentowanie kredytów gotówkowych utrzymywało się na poziomie 5,3%.

Eksperci finansowi nie przewidują, by trend związany z niskim oprocentowaniem kredytów gotówkowych miał ulec zmianie. W I kwartale 2020 roku poziom ten powinien pozostać na tym samym poziomie podobnie jak w przypadku kredytów hipotecznych.

Czym jest oprocentowanie kredytu gotówkowego?

Wielkość odsetek, jakie kredytobiorca musi zwrócić bankowi wraz z pożyczonym kapitałem, to nic innego jak oprocentowanie kredytu. To właśnie dzięki temu czynnikowi instytucje finansowe zarabiają na sprzedaży produktów finansowych.

Oprocentowanie może być stałe lub zmienne i naliczane jest w całym okresie kredytowania. Co to oznacza dla kredytobiorcy? Decydując się na stałość oprocentowania, może on mieć pewność, że bank przez cały okres kredytowania nie zmieni stopy procentowej kredytu.

W przypadku oprocentowania zmiennego wszelkie zapisy dotyczące zmian w spłacie kredytu powinny znajdować się w zawartej umowie lub też regulaminie. Wpływ na tego typu oprocentowanie może mieć także wskaźnik referencyjny.

Skąd taki popyt na kredyty gotówkowe?

W 2019 roku Polacy zaciągnęli 6,7 mln kredytów konsumpcyjnych na sumę 81,7 mld zł – tak rok 2019 podsumował Mariusz Cholewa, prezes zarządu Biura Informacji Kredytowej. Co miało wpływ na tak wysoki popyt na kredyty gotówkowe w ubiegłym roku?

Znaczący wzrost dochodów Polaków oraz rekordowy spadek stóp procentowych z pewnością były czynnikami, które miały i nadal mają największy wpływ na popularność kredytów gotówkowych. Stale rosnące potrzeby konsumpcyjne również przyczyniły się do wzrostu popytu na ten konkretny produkt finansowy.

Jak Polacy spłacają kredyty

Kredyt gotówkowy można przeznaczyć na dowolny cel, a przede wszystkim jego zaciągnięcie nie wiąże się z wypełnianiem tak wielu formalności, jak przy kredycie hipotecznym. Najczęściej Polacy sięgają po tego typu pomoc finansową w momencie, gdy potrzebują pilnie gotówki na remont czy leczenie.

Zakup nowego sprzętu do mieszkania, sfinansowanie wymarzonych wakacji lub wydatki związane ze świętami to również powody, dla których Polacy chętnie sięgają po kredyt gotówkowy. Wydłużany przez banki okres kredytowanie również skutecznie zachęca klientów do zaciągnięcia zobowiązania.

Kredyty konsumpcyjne najtańsze w historii - jak to się stało?

Według danych wynikających z najnowszego raportu NBP kredyty konsumpcyjne zaciągnięte w listopadzie 2019 były najniższe w historii. Skąd wziął się taki trend? Jak się okazuje, to posiadacze oszczędności sfinansowali tak tanie kredyty.

Coraz więcej osób nie wpłaca pieniędzy na lokaty, a swoje oszczędności Polacy wolą trzymać na nieoprocentowanych rachunkach. Z tego względu banki mogą pozwolić sobie na udzielanie tańszych kredytów gotówkowych, ponieważ płacą coraz niższe odsetki swoim klientom, którzy u nich trzymają swoje oszczędności.

Jak wynika z najnowszych danych NBP, udział lokat spadł do poziomu 31%, co jest najniższym wynikiem odnotowanym do tej pory. Dzięki temu banki zyskały dodatkowe i darmowe źródło finansowania.

Jak znaleźć korzystny kredyt?

Popularność na kredyty gotówkowe sprawia, że coraz więcej instytucji konkuruje ze sobą, chcąc przyciągnąć uwagę kredytobiorców. W związku, z czym na rynku pojawia się dużo ofert kredytowych z atrakcyjnymi warunkami. Dodatkowo uproszczona procedura wnioskowania o kredyt zachęca coraz więcej klientów do skorzystania z tej formy finansowania.

Warto jednak pamiętać, że kredyt kredytowi nierówny w związku z czym, zanim kredytobiorca podejmie decyzje o zobowiązaniu, powinien dokładnie przeanalizować każdą ofertę. Z pewnością dla wielu osób zagadnienia finansowe nie są niczym prostym, a natłok dostępnych na rynku ofert nie ułatwia zadania, jakim jest znalezienie korzystnego kredytu.

Porównywanie i analiza ofert kredytowych nie musi być jednak wyzwaniem. Dostępne w internecie porównywarki kredytów gotówkowych z pewnością ułatwią znalezienie oferty, która będzie sprostać wymogom klienta. Co więcej, osoba szukająca w ten sposób kredytu będzie mogła porównać konkretny produkt finansowy uzupełniając parametry według swoich preferencji.

