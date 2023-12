Dom obciążony hipoteką. O tym musisz pamiętać przy zakupie

Własny dom jest marzeniem wielu z nas. Niektórzy decydują się na jego wybudowanie, inni wybierają zakup domu na rynku wtórnym od osoby, która go wybudowała i w nim mieszkała. W takim przypadku jest dla niego prowadzona księga wieczysta , czyli publiczny rejestr, w którym można sprawdzić stan prawny nieruchomości (kto jest właścicielem nieruchomości, komu j jakie prawa do niej przysługują).

Jeżeli budowa domu była finansowana kredytem hipotecznym udzielonym przez bank, to z pewnością do księgi wieczystej jest wpisana hipoteka (czyli ograniczone prawo rzeczowe, które daje wierzycielowi zabezpieczenie na nieruchomości na wypadek niespłacenia przez kredytobiorcę zobowiązania finansowego) na rzecz banku, który udzielił kredytu.

Czy można kupić nieruchomość obciążoną hipoteką?

Jakie dokumenty powinien dostarczyć sprzedający?

Kupno domu z kredytem hipotecznym

To, że dom, który chcemy kupić, był sfinansowany kredytem hipotecznym, nie stanowi problemu. Co prawda w dziale IV prowadzonym dla niego księgi wieczystej, będzie wpisana hipoteka na rzecz banku . Tu może paść pytanie, czy hipoteka przechodzi na nowego właściciela? Odpowiedź na nie jest negatywna: nie przechodzi. Bank po udzieleniu kredytu nie przejmuje przecież prawa własności do nieruchomości.

Jeżeli będziemy chcieli sfinansować zakup domu kredytem, to dla banku będzie istotne to, czy mamy zdolność kredytową niezbędną do uzyskania finansowania. Nie znaczy to, że nie przyjrzy się nieruchomości, która będzie zabezpieczeniem kredytu. Dlatego, zanim ustanowione zostanie nowe zabezpieczenie, konieczne będzie spłacenie zadłużenia, jakie wobec banku ma sprzedający (dopiero po uregulowaniu zobowiązania możliwe będzie wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej i wpisanie na jej miejsce nowej).