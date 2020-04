Koronawirus a banki. To musisz wiedzieć

Rząd w obliczu rozprzestrzeniającej się epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 wprowadza kolejne obostrzenia związane z poruszaniem się obywateli. Zgodnie z nimi powinniśmy wychodzić z domu tylko, jeśli jest to absolutnie niezbędne – w celu realizacji podstawowych potrzeb żywieniowych, kupna leków czy do pracy. Jak w takim razie złożyć wniosek o wakacje kredytowe? Są na to sposoby.

Przerwa w spłacie kredytu – czyli wyślij swoje raty na wakacje

W połowie marca, kiedy w związku z epidemią koronawirusa rząd zdecydował o zamknięciu szkół i przedszkoli, Związek Banków Polskich w zakresie dopuszczonym przepisami obecnie obowiązującego prawa informował o możliwości odroczenia (zawieszenia) spłaty rat kapitałowo-odsetkowych lub tylko ich części kapitałowej przez okres do trzech miesięcy. Taki mechanizm ma ułatwić kredytobiorcom w trudnej sytuacji finansowej wywiązanie się ze swoich zobowiązań.

Tak zwane wakacje kredytowe nie powodują, że bank zrezygnuje z uzyskania kilku kolejnych rat, ale zawiesza ich pobranie – okres spłaty kredytu zostaje automatycznie wydłużony na kolejne miesiące. Co prawda banki nie mogą pobierać opłat lub prowizji za przyjęcie i rozpatrzenie wniosków o wakacje kredytowe, ale klienci muszą liczyć się z tym, że ich ogólne koszty kredytowania wzrosną, jeśli skorzystają z odroczenia spłaty.

Jak wakacje kredytowe funkcjonują w poszczególnych bankach?

W zależności od tego, w którym banku klient będzie ubiegał się o odroczenie spłaty rat kredytowych, zostaną mu zaoferowane inne rozwiązania:

• Alior Bank – kredytobiorca może zdecydować, czy chce odroczyć wyłącznie płatność rat kapitałowych, czy kapitałowo-odsetkowych. Przy zawieszeniu płatności części kapitałowej raty wakacje kredytowe mogą trwać do 3 miesięcy, a w przypadku zawieszenia rat kapitałowo-odsetkowych (pełnej raty kredytowej) potrwają nawet pół roku.

• Bank BNP Paribas – klientom indywidualnym oraz mikroprzedsiębiorcom, w tym klientom z sektora agro (również rolnikom), bank umożliwia odłożenie o 3 miesiące spłaty pełnych rat kapitałowo-odsetkowych. Dotyczy to kredytów spłacanych w ratach, w tym hipotecznych, gotówkowych, samochodowych i firmowych.

• Bank BPS – klienci indywidualni mają możliwość bezpłatnego zawieszenia spłaty rat, a wakacje kredytowe dotyczą kredytów hipotecznych, gotówkowych, konsolidacyjnych oraz kredytów na kolektory słoneczne. Zawieszenie spłaty rat kapitałowo-odsetkowych możliwe jest na okres do 3 miesięcy. Przedsiębiorcy i rolnicy mogą zawiesić spłatę kredytów – rat całkowitych lub tylko w części odsetkowej – na maksymalny okres do 3 miesięcy, a w przypadku odroczenia wyłącznie części kapitałowej wakacje kredytowe potrwają do 6 miesięcy.

• Deutsche Bank Polska – klienci indywidualni tego banku mogą jednorazowo zawiesić spłatę rat na okres 3 miesięcy, a odroczenie płatności dotyczy pełnych rat kapitałowo-odsetkowych kredytów mieszkaniowych, konsolidacyjnych oraz pożyczek konsumpcyjnych zabezpieczonych hipoteką.

• Getin Noble Bank – możliwe jest odroczenie spłaty rat kredytów hipotecznych, gotówkowych i samochodowych dla klientów indywidualnych lub firmowych, a w przypadku kredytów hipotecznych kredytobiorca wybierze, czy odroczenie obejmie wyłącznie część kapitałową raty, czy również jej część odsetkową. Przy kredytach gotówkowych zawieszeniu będzie podlegała część kapitałowo-odsetkowa raty, a przy kredytach samochodowych wyłącznie część kapitałowa.

• Idea Bank – wszyscy klienci spłacający raty kredytu w tym banku mogą składać wnioski o wakacje kredytowe. Nie będą wówczas spłacali rat kapitałowych, tylko należne do banku odsetki. W przypadku kredytu Fair, w którym raty obejmują wyłącznie kapitał, wartość spłacanych rat zostanie obniżona o 80 proc. Klienci muszą liczyć się z wydłużeniem okresu kredytowania o czas wakacji kredytowych. W przypadku kredytów odnawialnych, linii kredytowych zapadających do czerwca 2020 roku włącznie, wakacje kredytowe potrwają do 6 miesięcy.

• ING Bank Śląski – umożliwia trwające do 6 miesięcy zawieszenie rat kredytów konsumenckich, hipotecznych, firmowych oraz leasingu dla klientów indywidualnych i firmowych. Bank automatycznie przedłuża o 3 miesiące kredyty odnawialne dla firm.

• mBank – umożliwia klientom indywidualnym oraz małym i średnim przedsiębiorcom odroczenie spłaty rat kredytów na okres do pół roku, ale wakacje kredytowe obejmą wyłącznie część kapitałową raty, a odsetki klienci będą musieli spłacać zgodnie z harmonogramem. Mechanizm ten dotyczy kredytów gotówkowych, hipotecznych i firmowych. Wakacje kredytowe potrwają do 6 miesięcy.

• Bank Millennium – proponuje klientom możliwość zawieszenia spłaty rat kredytu na trzy miesiące bez wychodzenia z domu. Wakacje kredytowe spowodują wydłużenie okresu kredytowania o czas zawieszenia.

• NestBank – bank umożliwia klientom indywidualnym i firmowym wakacje kredytowe na 3 miesiące, a odroczenie spłaty dotyczy wyłącznie części kapitałowej raty.

• Bank Pekao S.A. – oferuje odroczenie spłaty rat kapitałowo-odsetkowych lub odsetkowych przez okres do 3 miesięcy, z wydłużeniem automatycznie okresu kredytowania o ten czas. Zawieszenie spłaty rat dotyczy umów kredytowych, leasingowych i factoringowych.

• PKO Bank Polski – umożliwia skorzystanie z wakacji kredytowych przez 3 miesiące, raz w 2020 roku, w przypadku kredytu hipotecznego oraz przez 3 miesiące w całym okresie kredytowania w przypadku pożyczki gotówkowej. Zawieszenie dotyczyć będzie rat kapitałowo-odsetkowych.

• Raiffeisen Bank – umożliwia każdemu kredytobiorcy zawieszenie spłaty rat wszystkich kredytów hipotecznych na okres 3 miesięcy. Wakacje kredytowe dotyczą części kapitałowej i odsetkowej.

• Santander Bank Polska – wprowadził możliwość skorzystania z karencji w spłacie kapitału kredytów ratalnych na 3 lub 6 miesięcy, do wyboru dla klienta, przy czym zawieszony kapitał zostanie rozłożony proporcjonalnie na pozostały okres kredytowania, a ostateczny termin spłaty się nie zmieni. W okresie karencji kredytobiorca będzie płacił tylko raty odsetkowe. Klienci indywidualni mogą ubiegać się o przyznanie wakacji kredytowych na okres 3 lub 6 miesięcy.

Jak złożyć wniosek o wakacje kredytowe?

Z racji rekomendowania, a wręcz nakazywania pozostania w domu w czasie epidemii koronawirusa, nikt nie powinien bez powodu wychodzić na zewnątrz, zgodnie z ideą ogólnopolskiej akcji #zostańwdomu. Jednak czy konieczność ubiegania się o wakacje kredytowe w banku to powód uzasadniający opuszczenie swojego mieszkania? Niekoniecznie, zwłaszcza że w wielu bankach taki wniosek można złożyć na odległość, a nawet jest to zalecane:

• Alior Bank przyjmuje wnioski o wakacje kredytowe w formie elektronicznej, a klienci powinni składać je za pośrednictwem strony internetowej banku.

• Bank BNP Paribas przyjmuje wnioski o odroczenie spłaty kredytów składane za pośrednictwem specjalnego formularza umieszczonego na stronie internetowej banku.

• ING Bank Śląski umożliwia skorzystanie z wakacji kredytowych poprzez akceptację przez klienta w bankowości internetowej dokumentu, który w sposób automatyczny zostanie wystawiony przez bank.

• Bank Millennium – bez wychodzenia z domu, telefonicznie w TeleMillennium, pozwala na zawieszenie spłaty rat kredytowych.

• mBank – skorzystanie z wakacji kredytowych wymaga jedynie złożenia zdalnie wniosku o odroczenie płatności części kapitałowej raty. Zostanie on automatycznie zaakceptowany w przypadku każdego klienta.

• PKO BP – pozwala na złożenie wniosku o zawieszenie spłaty rat kredytów w serwisie iPKO, co nie pociąga za sobą żadnych kosztów.

• Raiffeisen Bank – wnioski o zawieszenie spłaty raty kredytu można składać za pośrednictwem bankowości internetowej R-NET, w module „Dyspozycje”.

• Santander Bank Polska – wnioski o wakacje kredytowe można składać poprzez infolinię.

Banki apelują – zostań w domu! Załatw sprawy online!

Sprawy bankowe związane z zawieraniem umów kredytowych, otwieraniem kont bankowych czy ubieganiem się o linię kredytową można również realizować bez wychodzenia z domu:

• Alior bank namawia klientów do załatwiania możliwie jak największej liczby spraw za pośrednictwem internetowego serwisu Alior Online oraz aplikacji Alior Mobile. Do akcji #zostańwdomu przyłączył się również PKO BP, który radzi klientom, aby kontaktowali się z nim za pomocą serwisu iPKO lub aplikacji mobilnej IKO. Za ich pośrednictwem można robić przelewy, zablokować i odblokować dostęp do serwisu, płacić telefonem i nie tylko.

• mBank z reguły obsługuje klientów zdalnie – przez elektroniczny system transakcyjny mBank lub za pomocą aplikacji mobilnej. W obliczu epidemii koronawirusa jeszcze bardziej zachęca klientów do kontaktu zdalnego.

• Klienci Santander Banku Polska mogą kontaktować się ze swoim bankiem za pomocą bankowości internetowej i mobilnej albo zadzwonić na numer infolinii 1 9999. Bank zachęca się klientów do korzystania z oferty bez wychodzenia z domu. Bankowość internetowa i aplikacja mobilna Santander Banku Polska pozwalają na bezpieczne zarządzanie pieniędzmi w dowolnym miejscu i czasie. Za pomocą takich rozwiązań klient sprawdzi saldo konta, wykona niezbędne przelewy, opłaci rachunki, a nawet zablokuje kartę płatniczą i wymieni walutę. Nowi klienci mogą otworzyć w Santander Banku Polska „Konto Jakie Chcę” w trakcie rozmowy wideo z doradcą, również bez potrzeby opuszczania swojego domu.

• Deutsche Bank informuje, że ograniczył pracę pracowników w siedzibie banku i w placówkach wyłącznie do przypadków, gdy jest ona niezbędna.

• ING Bank Śląski w czasie epidemii zachęca klientów do „bankowania z domu”, przypominając, że wiele spraw klient załatwi sam w bankowości internetowej i mobilnej.

Korzystanie z bankowości z poziomu „home office”

W zdecydowanej większości banków w Polsce można wykonywać wszystkie podstawowe operacje na koncie i zarządzać swoimi środkami finansowymi za pomocą aplikacji mobilnej lub bankowości internetowej. Wszelkie pytania i reklamacje można zaś kierować do pracowników banków za pomocą infolinii, chatu lub skrzynki kontaktowej w bankowości internetowej. Jeśli klient jest zmuszony do przekazania do banku jakichś dokumentów, np. wraz z wnioskiem o kredyt hipoteczny, może przesłać je pocztą.

Związek Banków Polskich w połowie marca 2020 roku deklarował, że polskie banki są dobrze przygotowane do zapewnienia ciągłości świadczeń usług w czasie zagrożenia epidemią koronawirusa. Wdrożono odpowiednie procedury w placówkach stacjonarnych, które mają na celu minimalizację ryzyka zarażenia. Pomimo właściwie niezakłóconej pracy większości placówek bankowych ZBP zaleca, aby w kontaktach z bankami w pierwszej kolejności wykorzystywać wszystkie kanały zdalne, tj. serwisy transakcyjne bankowości elektronicznej, infolinie i czaty z konsultantami.

